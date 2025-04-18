Kazakistan ve Benin İkili İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Benin Arasındaki İkili İlişkilerde Yeni Bir Dönem

Kazakistan ile Batı Afrika ülkesi Benin'in dışişleri bakanlıkları arasında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için siyasi ve diplomatik istişarelere yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Önemli Görüşme

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, çalışma ziyareti çerçevesinde başkent Astana'ya gelen Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ile bir araya geldi.

Bu görüşme, Benin'in Kazakistan'a dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor ve ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

İşbirliği Alanları ve Gelecek Hedefleri

Taraflar, ticaret, lojistik ve dijitalleşme konularında işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, hukuki çerçevenin iyileştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerin artırılması yönünde mutabık kaldılar.

Nurtleu, yeni jeopolitik koşullar altında Afrika kıtası ile eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ekonomik ortaklık geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Benin ile tarım, ulaştırma ve lojistik, finans, dijitalleşme ve telekomünikasyon teknolojileri gibi geleceğe yönelik alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz," ifadesini kullandı.

Ayrıca, 2024 yılı için Kazakistan ile Benin arasındaki ticaret hacminin 700 milyon dolar olmasının planlandığını belirten Nurtleu, bu rakamı artırmak amacıyla Benin'e ticari misyon göndermeye hazır olduklarını vurguladı.

Değerli İlişkiler ve Gıda Güvenliği

Benin Dışişleri Bakanı Bakari ise, iki ülkenin ortak değerleri paylaştığını belirterek, güçlü, dinamik ve verimli ilişkiler kurmak istediklerini aktardı. Ayrıca, taraflar İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde gıda güvenliği alanındaki etkileşimleri de değerlendirdi.

Görüşmenin sonunda Nurtleu ve Bakari, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptını imzaladı.

Kazakistan ile Batı Afrika ülkesi Benin'in dışişleri bakanlıkları arasında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla siyasi ve diplomatik istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağda), çalışma ziyareti kapsamında başkent Astana'ya gelen Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari (solda) ile bir araya geldi.

Kazakistan ile Batı Afrika ülkesi Benin'in dışişleri bakanlıkları arasında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla siyasi ve diplomatik istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağda), çalışma ziyareti kapsamında başkent Astana'ya gelen Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari (solda) ile bir araya geldi.