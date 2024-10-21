Kazakistan ve Çekya İşbirliğini Geliştiriyor

Kazakistan ile Çekya, İşbirliğini Geliştiriyor

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Kazakistan ile yer altı kaynaklarının işletilmesi ve kritik ham maddelerin üretimi konusunda işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bakanlar Astana’da Bir Araya Geldi

Çek Dışişleri Bakanı Lipavsky, Kazakistan'ın başkenti Astana’da, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki ülkenin ticaret ilişkileri ve işbirliği alanları değerlendirildi.

Karşılıklı Ticaret Hacmi Artıyor

Bakan Nurtleu, ortak basın toplantısında, "Çekya, Avrupa'daki en büyük ticaret ortaklarımızdan biridir." ifadesini kullandı. İki ülke arasında geçen yılki ticaret hacminin 630 milyon doları geçtiğini belirten Nurtleu, son 20 yılda Çekya'nın Kazakistan'a 350 milyon dolar değerinde doğrudan yatırım yaptığını söyledi.

Ticaret İşbirliğinde Yeni Alanlar

Nurtleu, "Makine mühendisliği, enerji, ulaştırma, tarım, ilaç, askeri teçhizat ve yeni teknolojiler gibi alanlarda işbirliğimizi devam ettirme kararı aldık." dedi. Ayrıca, ticari ve ekonomik işbirliğinin temelini ulaştırma ve transit ortaklığı olarak belirlediklerini kaydetti.

Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği

Bakan Lipavsky, enerji, mühendislik ve tarım alanlarındaki işbirliklerinin aktif olarak geliştiğini vurgulayarak, "Yer altı kaynaklarının işletilmesi ve kritik ham maddelerin üretimi gibi sektörlerde işbirliğimizi geliştirmek için büyük bir potansiyel görüyoruz." dedi. Ayrıca, iki ülkenin Astana'da ortak bir araştırma enstitüsü kurma hedefi üzerinde mutabık kaldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev Lipavsky’i Kabul Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çek Dışişleri Bakanı Lipavsky’i kabul etti. Tokayev, Çekya'nın Avrupa Birliği içindeki önemli ortaklarından biri olduğunu belirterek, bu ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmasını umduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.