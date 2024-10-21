DOLAR
34,26 0,59%
EURO
37,18 0,25%
ALTIN
3.013,64 -0,65%
BITCOIN
2.309.791,16 2,11%

Kazakistan ve Çekya İşbirliğini Geliştiriyor

Kazakistan ve Çekya, yer altı kaynakları ve kritik ham maddeler alanında işbirliği için adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:12
Kazakistan ve Çekya İşbirliğini Geliştiriyor

Kazakistan ile Çekya, İşbirliğini Geliştiriyor

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Kazakistan ile yer altı kaynaklarının işletilmesi ve kritik ham maddelerin üretimi konusunda işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bakanlar Astana’da Bir Araya Geldi

Çek Dışişleri Bakanı Lipavsky, Kazakistan'ın başkenti Astana’da, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki ülkenin ticaret ilişkileri ve işbirliği alanları değerlendirildi.

Karşılıklı Ticaret Hacmi Artıyor

Bakan Nurtleu, ortak basın toplantısında, "Çekya, Avrupa'daki en büyük ticaret ortaklarımızdan biridir." ifadesini kullandı. İki ülke arasında geçen yılki ticaret hacminin 630 milyon doları geçtiğini belirten Nurtleu, son 20 yılda Çekya'nın Kazakistan'a 350 milyon dolar değerinde doğrudan yatırım yaptığını söyledi.

Ticaret İşbirliğinde Yeni Alanlar

Nurtleu, "Makine mühendisliği, enerji, ulaştırma, tarım, ilaç, askeri teçhizat ve yeni teknolojiler gibi alanlarda işbirliğimizi devam ettirme kararı aldık." dedi. Ayrıca, ticari ve ekonomik işbirliğinin temelini ulaştırma ve transit ortaklığı olarak belirlediklerini kaydetti.

Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği

Bakan Lipavsky, enerji, mühendislik ve tarım alanlarındaki işbirliklerinin aktif olarak geliştiğini vurgulayarak, "Yer altı kaynaklarının işletilmesi ve kritik ham maddelerin üretimi gibi sektörlerde işbirliğimizi geliştirmek için büyük bir potansiyel görüyoruz." dedi. Ayrıca, iki ülkenin Astana'da ortak bir araştırma enstitüsü kurma hedefi üzerinde mutabık kaldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev Lipavsky’i Kabul Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çek Dışişleri Bakanı Lipavsky’i kabul etti. Tokayev, Çekya'nın Avrupa Birliği içindeki önemli ortaklarından biri olduğunu belirterek, bu ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmasını umduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama
2
İsrail'in Gazze'deki Barınma Merkezine Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Olaylar: 4 Futbolcu Uzlaştırma Bürosuna Gönderildi
4
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ Yayınlarına Dikkat Çekildi
5
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
6
AK Parti MKYK Toplantısı Tamamlandı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak