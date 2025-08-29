DOLAR
Kazan'da 4. Küresel Gençlik Zirvesi: Küresel Genç Liderler Ödülleri Sahiplerini Buldu

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde 'Küresel Genç Liderler Ödülleri' töreni Kazan'da gerçekleştirildi; Timur Süleymanov'dan dikkat çeken sözler.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 01:36
Kazan'da 4. Küresel Gençlik Zirvesi: Küresel Genç Liderler Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kazan'da 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde "Küresel Genç Liderler Ödülleri" takdim edildi

Törende ödüller ve vurgular

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Küresel Genç Liderler Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un Müşaviri Timur Süleymanov törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "- "Bu güzel zirvenin, farklı güzel fikirlerin karşılıklı paylaşıldığı..."

Tören ve ödül takdimiyle ilgili gelişmeler Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna aktarıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Küresel Genç Liderler Ödülleri" töreni düzenlendi. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi çerçevesinde düzenlenen ödül töreninde dans gösterisi yapıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan...

