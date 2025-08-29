Kazan'da 4. Küresel Gençlik Zirvesi: Küresel Genç Liderler Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kazan'da 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde "Küresel Genç Liderler Ödülleri" takdim edildi

Törende ödüller ve vurgular

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Küresel Genç Liderler Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un Müşaviri Timur Süleymanov törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "- "Bu güzel zirvenin, farklı güzel fikirlerin karşılıklı paylaşıldığı..."

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Küresel Genç Liderler Ödülleri" töreni düzenlendi. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi çerçevesinde düzenlenen ödül töreninde dans gösterisi yapıldı.