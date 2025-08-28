DOLAR
Kazan Zirvesi'nde Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme Oturumu

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde 'Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme' oturumu düzenlendi; Nancy Law dijital okuryazarlığın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:23
Kazan Zirvesi'nde Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme Oturumu

Kazan Zirvesi'nde "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme" Oturumu

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme: Yeni Yaklaşımlar ve Eşit Fırsatlar" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Uzmanlardan dijital okuryazarlık vurgusu

Hong Kong'daki Eğitimde Bilgi Teknolojileri Merkezi Kurucu Direktörü Nancy Law, oturumda yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Dijital teknolojiye dijital okuryazarlığınız olmadan erişmek..."

Oturum, kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri ve kapsayıcı yaklaşımların gençlere eşit fırsatlar sunmadaki rolünü ele aldı.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansını

