Kazan Zirvesi'nde "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme" Oturumu

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme: Yeni Yaklaşımlar ve Eşit Fırsatlar" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Uzmanlardan dijital okuryazarlık vurgusu

Hong Kong'daki Eğitimde Bilgi Teknolojileri Merkezi Kurucu Direktörü Nancy Law, oturumda yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Dijital teknolojiye dijital okuryazarlığınız olmadan erişmek..."

Oturum, kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri ve kapsayıcı yaklaşımların gençlere eşit fırsatlar sunmadaki rolünü ele aldı.

