DOLAR
34,09 -0,07%
EURO
38 -0,13%
ALTIN
2.817,5 -0,1%
BITCOIN
2.034.055,37 0,7%

Kazdağları'nda Temizlik Seferberliği: Çamlıbel Mahallesi'nden Örnek Çalışma

Kazdağları eteklerindeki Çamlıbel Mahallesi, çevre temizliği için bir araya geldi. Temizlik etkinliği büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:50
Kazdağları'nda Temizlik Seferberliği: Çamlıbel Mahallesi'nden Örnek Çalışma

Kazdağları Eteklerinde Temizlik Etkinliği

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde el birliğiyle çevre temizliği gerçekleştirdi. Mahallede, Çamlıbel Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlik, çevre kirliliğine dikkat çekmeyi amaçladı.

Kent Protokolü Katıldı

Etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, Çamlıbel Muhtarı Mustafa Çambel ve birçok dernek üyesi ile vatandaş katılım gösterdi. Katılımcılar, sokakları temizlerken bahçe duvarlarını da beyaz renge boyadı.

Geri Dönüşüm Duyarlılığı

Toplanan atıklar, kağıt, plastik, cam ve metal türlerinde çuvallara konularak, geri dönüşüm için mahalle meydanında sergilendi. Dernek üyeleri, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli dövizler hazırladı.

Etnografya Evi Açılışı

Etkinlikte, Çamlıbel'in kültürel mirasını yaşatacak olan Etnografya Evi de açılış yapılarak hizmete sunuldu. Bu açılış, mahalle sakinleri için özel bir an oldu.

Başkan'dan Teşekkür Mesajı

Belediye Başkanı Ertaş, etkinliğin katılımcı ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı mahalle halkına teşekkür etti. Sorunların bilincinde olduklarını belirterek, çözüm için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Etkinlikte söz alan derneğin başkanı Ali Osman Kaya ve muhtar Çambel, bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Lübnan'da Hizbullah İhtimaline Karşı Askeri Önlemler Alıyor
2
İsrail Ordusu Hizbullah Gerilimi Nedeniyle Kuzey'e Özel Tümen Gönderdi
3
Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesine Girdi İddiası
4
UNICEF: Yagi Tayfunu Güneydoğu Asya'da 6 Milyon Çocuğu Tehdit Ediyor
5
Esenyurt'ta Motosikletli Zanlılar Yakalandı
6
Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İnsan Hakları İzleme Örgütü Temsilcisi Görüştü

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı