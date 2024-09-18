Kazdağları'nda Temizlik Seferberliği: Çamlıbel Mahallesi'nden Örnek Çalışma

Kazdağları Eteklerinde Temizlik Etkinliği

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde el birliğiyle çevre temizliği gerçekleştirdi. Mahallede, Çamlıbel Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlik, çevre kirliliğine dikkat çekmeyi amaçladı.

Kent Protokolü Katıldı

Etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, Çamlıbel Muhtarı Mustafa Çambel ve birçok dernek üyesi ile vatandaş katılım gösterdi. Katılımcılar, sokakları temizlerken bahçe duvarlarını da beyaz renge boyadı.

Geri Dönüşüm Duyarlılığı

Toplanan atıklar, kağıt, plastik, cam ve metal türlerinde çuvallara konularak, geri dönüşüm için mahalle meydanında sergilendi. Dernek üyeleri, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli dövizler hazırladı.

Etnografya Evi Açılışı

Etkinlikte, Çamlıbel'in kültürel mirasını yaşatacak olan Etnografya Evi de açılış yapılarak hizmete sunuldu. Bu açılış, mahalle sakinleri için özel bir an oldu.

Başkan'dan Teşekkür Mesajı

Belediye Başkanı Ertaş, etkinliğin katılımcı ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı mahalle halkına teşekkür etti. Sorunların bilincinde olduklarını belirterek, çözüm için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Etkinlikte söz alan derneğin başkanı Ali Osman Kaya ve muhtar Çambel, bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.