Keçiören'de 3 Mahallede 'Söz Sizde' Buluşması — Başkan Mesut Özarslan Talepleri Dinledi

Keçiören'de 3 mahallede 'Söz Sizde' buluşması

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' halk buluşmalarının bu haftaki durağı Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahalleleri oldu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, mahallelilerin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların süreceğini vurguladı.

Vatandaşların isteklerini doğrudan iletebilmesi amacıyla düzenlenen buluşma, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Çiçekli Mahalle Muhtarı Hatice Çalışkan, Emrah Mahalle Muhtarı Muhabbet Ağtaş, Basınevleri Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Şehitleri anma

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkan Özarslan, Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklere başsağlığı dileyerek şunları söyledi: 'Askeri kargo uçağımızın düşmesiyle şehit olan 20 kahraman Mehmetçiğimizi rahmet ve minnetle anıyorum.' Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde andı.

'Halka hizmet etmek, Hakk’a hizmet etmektir'

Hizmet odaklı çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirten Başkan Özarslan, halka eşit ve şeffaf hizmet anlayışını ön plana aldı. Özarslan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler arasında, 'Bizler için önemli olan sizlerin hizmetkârı olabilmemizdir... Biz sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.' sözleri yer aldı.

Özarslan, siyasi görüş farklılıklarının hizmeti etkilemeyeceğini, kapıların herkese açık olduğunu ve eksiklerle ilgili çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Sosyal destek, yaşlı ve engelli bakımı ile eğitim desteği gibi konularda hassasiyet gösterileceklerini belirtti.

Konuşmasını 'Ne mutlu Türk'üm diyene!' ifadesiyle sonlandıran Başkan Özarslan, muhtarlarla birlikte mahallelere hizmete devam edeceklerini söyledi.

