Keçiören'de '30 Ağustos Zafer Anıtı' Törenle Açıldı

Keçiören'de yapımı tamamlanan 30 Ağustos Zafer Anıtı, İstiklal Marşı ve konuşmalarla törenle açıldı; etkinlik Zafer Yürüyüşü ile sürdü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:41
Tören ve Konuşmalar

Keçiören Belediyesince yapımı tamamlanan 30 Ağustos Zafer Anıtı, ilçe girişinde düzenlenen törenle açıldı.

Tören, İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk milletinin en gururlu günlerinden biri olduğunu belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri rahmet ve şükranla anan Emir, "Onların kurduğu bu Cumhuriyet'i, düşmandan kurtardığı bu toprakları biz de önümüzdeki en zor dönemlerde dahi gözümüz gibi sakınacağız. Korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Biz Cumhuriyetimizle, Cumhuriyetimizin vazgeçilmez parçası olan demokrasimizle özgürlüğümüzle insan haklarımızla insanımıza hak ettiği hizmeti vereceğiz. Onu hak ettiği noktaya elbette taşıyacağız." diye konuştu.

Anıt ve ilçeye hizmetleri dolayısıyla Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür eden Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu heykel için, Keçiören'e 2 yılı dolmadan yaptıkları için şükranlarımı sunuyorum. Mesut Özarslan başkanımız Keçiören'i birçok ilkle tanıştırdı. Atatürk'ü unutanlara inat, Mustafa Kemal'i görmezden gelenlere inat, Mustafa Kemal'siz 30 Ağustos kutlamaya çalışanlara inat işte buraya Keçiören'in en güzel köşesine bu anıtı dikti. Sağ olsun, var olsun."

Belediye Başkanı Mesut Özarslan da Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı heyecanla kutladıklarını söyledi.

Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve anıtın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, anıtın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı yapıldı.

Törenin ardından program, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen Zafer Yürüyüşü ile devam etti.

