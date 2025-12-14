Keçiören'de Okan Çağan Parkı Açıldı: Vefa ile Ölümsüzleşti

Keçiören'de Okan Çağan Parkı Açıldı

Keçiören Belediyesi, trafik kazası sonucu 27 Eylül’de hayatını kaybeden önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Okan Çağan’ın adını Esertepe Mahallesi’nde açılan parkla ölümsüzleştirdi. Parkta yer alan anı panosunda Çağan’ın yaşamı ve Keçiören’e verdiği hizmetler anlatılarak hatırası yaşatıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi. Törene; Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, ATO ve TOBB Başkanvekili Faik Yavuz, Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Cevdet Mutlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, çok sayıda STK temsilcisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve Çağan ailesinden çocukları Barış Çağan, Tolga Çağan, eşi Hatice Çağan, annesi Sultan Çağan, babası Hasan Çağan, ablaları Canan Çağan ve Aynur Aspir, kardeşleri Nalan Öksüz ve Oktay Çağan, halası Hayriye Yılmaz ile çok sayıda aile bireyi ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an tilaveti ve dua edildi.

Başkan Özarslan: "Okan Çağan’ın adını ve yaptığı icraatları yaşatacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, törende yaptığı konuşmada, "Gerçekten de bugün hem acıyı hem de Okan Çağan’ın burada ismini yaşatmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Okan Çağan demek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neferi demektir. Okan Çağan demek Anadolu’nun bağrında bu insanlığa hizmet eden ‘dava sadece insanlık davasıdır’ diyen o tedrisatın insanı demektir. Okan Çağan demek Keçiören’in yiğit insanlarından kimin ne derdi varsa onunla hemhal olan insan demektir. Onun için bu ismi yaşatmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Özarslan konuşmasına şöyle devam etti: "Okan Çağan ölmemiştir, kalbimizde yaşıyor ve yaşatacağız. Okan Çağan demek Cumhuriyet Halk Partisi’nin ta kendisi demektir. Okan Çağan bu halka eşit şekilde yaklaşan bir ağabeyimizdi. Biz bunu nereden anlıyoruz? Dedik ki bir parkımız var, ismini yaşatalım, meclisimize ismini getirdiğimizde o kadar güzel gönüllere girmiş ki, artık partiler üstü olmuş ki MHP olsun, AK Parti olsun ayrım olmaksızın teklifimiz herkesin oy birliğiyle kabul gördü. Okan Çağan gerçekten de güzel bir insan onun için hatıralarını beraber yaşatacağız. Onun ailesi bize emanet. Buradan tüm Keçiören’e söz veriyorum Okan ağabeyimizin emanetine de sahip çıkacağız, adını ve yaptığı icraatları yaşatacağız. Ne yapmaya çalıştığını da anlatacak ve bağrımıza basacağız."

Karayalçın ve aileden duygusal sözler

Murat Karayalçın da törende duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Okan Çağan’ı kaybetmiş olmamız nedeniyle çok derin bir üzüntü ve hüzün içindeyim. Ama aynı zamanda bugün burada böyle bir düzenlemenin yapılmış olması nedeniyle sevgili Okan Çağan’ın adına bir parkın Keçiörenlilere ve Ankaralılara kazandırılacak olması nedeniyle memnuniyet içindeyim. Sevgili Başkanım çok teşekkür ediyorum. Okan’ın adını yaşatıyorsunuz, yaşatacaksınız. Bir vefa ve hemşehrilik örneğini gösterdiniz" dedi.

Merhumun kardeşi Oktay Çağan duygularını, "Acımızı yaşadığımız ilk günden beri bizimle beraber oldunuz. Bize büyük destek verdiniz, büyük emek verdiniz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle beraber bu yolu yürümek bizim acımızı ciddi şekilde azalttı. Ağabeyim çok güzel dostluklar edinmiş, çok güzel insanlar biriktirmiş, çok güzel ilişkiler yaşamış. Bu bizi inanılmaz mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu parkın yapımında, açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel fikri düşünen, bunun için çaba gösteren tüm dostlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber olmak bizim acımızı hafifletiyor." sözleriyle paylaştı.

Park Keçiören'e nefes aldıracak

Esertepe Mahallesinde hizmete açılan Okan Çağan Parkı, yeşil alanları ve dinlenme bölümleriyle bölge sakinlerine nefes aldırırken, Keçiören Belediyesi’nin vefa anlayışının somut bir örneği oldu. Park, merhumun anısını yaşatmaya devam edecek.

Okan Çağan kimdir?

1968 Şereflikoçhisar doğumlu olan Okan Çağan, uzun yıllar Türk siyasetine gönül vermiş; 2019-2025 yılları arasında Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda Şereflikoçhisar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanlığı ile Büyük Damlacıklılar Köyü Dernek Başkanlığı görevlerini de yürüten Çağan, yaşamı boyunca memleket sevdalısı kimliğiyle halkın yanında olmayı ilke edinmişti. Okan Çağan, trafik kazası sonucu 27 Eylül’de hayatını kaybetti.

