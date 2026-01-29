Keçiören'de TEKNOMER'le Teknoloji Dolu Karne Şenliği

Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) yarıyıl tatiline özel düzenlediği karne şenliğini Antares AVM'de öğrencilere açtı. Etkinlik 30 Ocak'a kadar devam ediyor.

Öğrenme ve Eğlence Bir Arada

Üç gün süren şenlik, teknolojiye ilgi duyan çocuklar ve gençleri bir araya getirerek hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sunuyor. Katılımcılar, simülasyon deneyimleri, 3D boyama ve çeşitli teknoloji uygulamalarını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Hayal Gücünü ve Merakı Canlandıran Stantlar

Etkinlik boyunca kurulan stantlar, çocukların hayal gücünü ve teknolojiye olan merakını geliştirmeye odaklanıyor. Hazırlanan uygulamalar ve atölyeler vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.

