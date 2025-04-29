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Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Keçiören Belediyesi çalışanları için müjdeli bir haber! Asgari ücret 36.145 TL'ye yükseldi. Başkan Özarslan'dan açıklama.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:34
Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Keçiören Belediyesi'nde Tarihi Zam!

Belediye seçimlerinden bu yana sürekli zam çalışmaları yapan başkanlar, Keçiören’de çalışan işçilere müjdeli bir haber verdiler. Keçiören Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında süregelen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, sonunda işçilerin yüzünü güldüren bir anlaşmayla sonuçlandı.

Yeni Maaş Oranları Belli Oldu

Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı için geçerli olacak işçi maaş zammı oranı %40 olarak belirlendi. Zammın Ocak ayından itibaren uygulanacağı ve 4 aylık farkın hesaplara aktarılacağı ifade edildi.

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Maaşlar Arttı

Yüzde 40’lık zam sonrasında, Keçiören Belediyesi işçilerinin yeni maaş skalası da netlik kazandı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan tarafından açıklanan rakamlara göre, belediye çalışanlarının alacağı en düşük işçi maaşı 36.145 lira 71 kuruş'a yükseldi. En yüksek işçi maaşı ise 52.742 lira oldu. Bu gelişmelerle birlikte, ortalama işçi maaşının 41.000 lira'ya çıktığı belirtildi.

Başkan Özarslan'dan Mutlu Haber

Toplu iş sözleşmesinin sağlanmasının ardından, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye önünde toplanan işçilerle bir araya gelerek bu sevindirici haberi duyurdu. Başkan Özarslan, yapılan %40'lık zammın Ocak ayından itibaren geçerli olacağını vurguladı ve işçilerin hak ettikleri zam farkını toplu olarak alacaklarını sözlerine ekledi.

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