Kefken Açıklarında Yangın: 25 Personel Tahliye Edildi
Olayın Detayları
Karadeniz’de Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta meydana gelen olay için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları hızla yürütüldü.
Kurtarma operasyonu sonucunda gemide bulunan 25 personel tahliye edildi. Gemiden alınan 25 kişi kıyı emniyeti gemisi ile karaya çıkarıldı.
Mürettebatın olay yerinde ilk kontrolleri yapılıyor.
