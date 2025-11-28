Kefken Açıklarında Yangın: 25 Personel Tahliye Edildi

Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide çıkan yangında 25 personel Kıyı Emniyeti ve ekipleri tarafından tahliye edilerek karaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 22:48
Olayın Detayları

Karadeniz’de Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta meydana gelen olay için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları hızla yürütüldü.

Kurtarma operasyonu sonucunda gemide bulunan 25 personel tahliye edildi. Gemiden alınan 25 kişi kıyı emniyeti gemisi ile karaya çıkarıldı.

Mürettebatın olay yerinde ilk kontrolleri yapılıyor.

