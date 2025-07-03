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KEİPA Başkan Yardımcısı Dönmez: "İnsani Krizlere Sesiz Kalınamaz"

Fatih Dönmez, AGİT PA Yıllık Oturumu'nda insani krizlere dikkati çekti ve diplomasi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:29
KEİPA Başkan Yardımcısı Dönmez: "İnsani Krizlere Sesiz Kalınamaz"

KEİPA Başkan Yardımcısından Önemli Açıklamalar

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gazze dahil olmak üzere hiçbir insani kriz karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA)’nin Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen 32. Yıllık Oturumu'nda önemli açıklamalar yaptı.

Bölgesel Barış ve İstikrar

Dönmez, bölgesel barışın, istikrarın ve parlamenter diplomasinin önemine dikkat çekerek, KEİPA bölgesi ve çevresinde devam eden ihtilafların, bölgedeki potansiyeli etkilediğini belirtti.

Gerginliklerin ticaret yollarını aksattığını, kritik altyapılara zarar verdiğini, yatırımları engellediğini ve ekonomik büyümeyi kısıtladığını ifade etti.

İnsani Krizlere Dikkat

Dönmez, konuşmasında bölgedeki insani krizlere de değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Gazze de dahil olmak üzere, hiçbir insani kriz karşısında sessiz kalamayız.” Son on sekiz ayda on binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini ve başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere birçok insanın zor koşullar altında acı çektiğini söyledi.

Altyapının tahrip olmasının, temel gıda ürünlerine, suya ve tıbbi bakıma erişimi kısıtladığını belirten Dönmez, bu durumun savunmasız kesimlerin çektiği acıları daha da artırdığını ifade etti.

Diplomasi Çağrısı

Dönmez, İsrail’in İran’a saldırısının, barış ortamını daha kırılgan hale getirdiğine dikkat çekti. Bölgede sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kalıcı barışın sağlanması için diplomatik yolların sonuna kadar denenmesi gerektiğini kaydeden Dönmez, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın yeniden tesisinin yalnızca etkilenmiş ülkeler değil, tüm uluslararası güvenlik için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir...

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİT PA) Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen 32. Yıllık Oturumu'nda konuşma yaptı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir...

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİT PA) Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen 32. Yıllık Oturumu'nda konuşma yaptı.

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