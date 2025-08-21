DOLAR
40,94 0%
EURO
47,71 0,1%
ALTIN
4.395,56 0,22%
BITCOIN
4.657.779,99 0,52%

Kelbecer'e Büyük Dönüş: Azerbaycanlı Aileler Yerleşmeye Başladı

Azerbaycanlı aileler, 30 yıllık işgalin ardından kurtarılan Kelbecer'e geri dönüyor; İlham Aliyev ilk konut sitesinin açılışına katıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:25
Kelbecer'e Büyük Dönüş: Azerbaycanlı Aileler Yerleşmeye Başladı

Kelbecer'e Büyük Dönüş: Azerbaycanlı Aileler Yerleşmeye Başladı

Azerbaycanlı aileler, 1. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan tarafından işgal edilen ve 30 yıllık işgalin ardından kurtarılan Kelbecer'e yeniden yerleşmeye başladı.

İlk Konut Sitesinin Açılışı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Kelbecer'de inşa edilen ilk konut sitesinin açılışına katıldı. Aliyev, şehre dönen ilk sakinlerle görüşerek onları evlerine döndükleri için kutladı ve Kelbecer'in "dünyanın en güzel manzaralı şehirlerinden birine" dönüştüğünü söyledi.

Aliyev, "Büyük Dönüş" adını verdikleri projeye ilişkin olarak, projenin ilk etabında Kelbecer'de dört konut sitesinin inşa edileceğini ve bu konutlarda 10 binden fazla insanın yaşayacağını bildirdi.

Müzakereler ve Ulaşım Projeleri

Aliyev, Ermenistan ile yürütülen barış müzakerelerine ve anlaşma metninin paraflanmasına değinerek şunları söyledi:

"Metni biz yazdık ve anlaşmanın hazırlanmasında her zaman bizim tutumumuz temel alındı. Bu belge, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafına fiilen son vermektedir."

Ayrıca Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan arasında ulaşım bağlantısının açılmasına ilişkin mutabakata işaret eden Aliyev, demiryolu projelerine dair şunları ifade etti:

"Zengilan'a uzanan demir yolu çalışması başarıyla sürüyor. Çalışmalar 2026'da tamamlanacak. Nahçıvan'daki demir yolu hattını da tamamen modernize edeceğiz. Ermenistan arazisinde de demir yolunun inşası planlanıyor. Yani Ermenistan bu yükümlülüğü üstlendi ve bu bizim tarihi başarımızdır."

"Büyük Dönüş" projesi kapsamında Kelbecer'e dönüşün devam ettiği, ilk yerleşimlerin tamamlanmasıyla bölgenin yeniden imarına hız verildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
6
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım