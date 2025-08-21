Kelbecer'e Büyük Dönüş: Azerbaycanlı Aileler Yerleşmeye Başladı

Azerbaycanlı aileler, 1. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan tarafından işgal edilen ve 30 yıllık işgalin ardından kurtarılan Kelbecer'e yeniden yerleşmeye başladı.

İlk Konut Sitesinin Açılışı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Kelbecer'de inşa edilen ilk konut sitesinin açılışına katıldı. Aliyev, şehre dönen ilk sakinlerle görüşerek onları evlerine döndükleri için kutladı ve Kelbecer'in "dünyanın en güzel manzaralı şehirlerinden birine" dönüştüğünü söyledi.

Aliyev, "Büyük Dönüş" adını verdikleri projeye ilişkin olarak, projenin ilk etabında Kelbecer'de dört konut sitesinin inşa edileceğini ve bu konutlarda 10 binden fazla insanın yaşayacağını bildirdi.

Müzakereler ve Ulaşım Projeleri

Aliyev, Ermenistan ile yürütülen barış müzakerelerine ve anlaşma metninin paraflanmasına değinerek şunları söyledi:

"Metni biz yazdık ve anlaşmanın hazırlanmasında her zaman bizim tutumumuz temel alındı. Bu belge, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafına fiilen son vermektedir."

Ayrıca Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan arasında ulaşım bağlantısının açılmasına ilişkin mutabakata işaret eden Aliyev, demiryolu projelerine dair şunları ifade etti:

"Zengilan'a uzanan demir yolu çalışması başarıyla sürüyor. Çalışmalar 2026'da tamamlanacak. Nahçıvan'daki demir yolu hattını da tamamen modernize edeceğiz. Ermenistan arazisinde de demir yolunun inşası planlanıyor. Yani Ermenistan bu yükümlülüğü üstlendi ve bu bizim tarihi başarımızdır."

"Büyük Dönüş" projesi kapsamında Kelbecer'e dönüşün devam ettiği, ilk yerleşimlerin tamamlanmasıyla bölgenin yeniden imarına hız verildiği bildirildi.