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Kelime-i Tevhid davasında Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu

Filistin'e destek için yürüyen İsmail Aydemir, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıdığı için üniversiteli bir genç tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan hakkında 2 farklı suçtan 4 yıl hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:42
Kelime-i Tevhid davasında Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da "Şehitler için dua, Filistin için destek, İsrail için kınama" sloganıyla yürüyenler arasında Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir, üniversiteli Ege Akersoy tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan hakkında savcı, görüşünü bildirdi.

Zanlı, "kolayca tedavi edilebilen yaralama" ve "halkı açıkça kin ve düşmanlığa sürükleme" suçlarıyla yargılanıyor. Savcı, zanlının 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2'nci celse görüldü. Tutuksuz yargılanan Ege Akersoy duruşmada yoktu. Şikayetçi İsmail Aydemir ise mahkemeye geldi.

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