Kemik Uzatma: Boy Kısalığına Modern Çözüm — Distraksiyon Osteogenezisi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, kemik deformiteleri ve boy kısalığının tedavisinde yeni nesil yaklaşımların hem güvenli hem de hasta konforunu artırdığını söyledi.

Yöntemin Prensibi

"Kemiği kestikten sonra günde yaklaşık 1 milimetre uzatma yaptığınızda vücut kendi yeni kemik dokusunu oluşturmaya başlıyor. Bu yönteme ‘Distraksiyon Osteogenezisi’ deniyor. Özellikle boy kısalığı olanlarda, travmatik yaralanma sonrası kemikte kısalık gelişmiş hastalarda veya doğuştan kemik kısalığı bulunan kişilerde bu yöntem oldukça etkili"

Distraksiyon Osteogenezisi, kemiğin kendi onarım kapasitesini kullanarak kontrollü uzatma sağlar; bu da hem estetik hem de fonksiyonel sorunların giderilmesine olanak verir.

Modern Teknoloji ile Daha Konforlu Tedavi

"Manyetik çiviler, kemiğin içinde yer alıyor ve dışarıda hasta herhangi bir aparat taşımıyor. Hasta elindeki manyetik cihazla günlük 1 mm uzatma yapabiliyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Bu yöntem hem daha konforlu hem de iyileşme süresini kısaltıyor"

Bu teknolojide, kas, sinir ve damarların uzatmaya adaptasyonu kritik önemde. Prof. Kara, "Eğer diz veya diğer eklemlerde hareket kısıtlılığı başlarsa veya sinire bağlı komplikasyonlar oluşursa, uzatma durduruluyor. Ama ideal hedefimiz, hastanın eksik olan kısalığını tamamen telafi edene kadar uzatmayı sürdürmek" dedi.

Kimler İçin Uygun?

Prof. Dr. Kara, kemik uzatma yöntemlerinin sadece estetik taleplere cevap vermediğini; travmatik yaralanmalar, enfeksiyon tedavisi sonrası kemik kaybı veya deformite gibi durumlarda da hem uzatma hem deformite düzeltme amacıyla uygulandığını belirtti.

Prof. Kara son olarak şunları ekledi: "Eskiden bu tip kısalıklar hastalar için ciddi bir yaşam kalitesi sorunu oluşturuyordu. Artık modern yöntemler ve teknolojik cihazlarla, hem uzatma hem de deformitedüzeltme aynı anda yapılabiliyor. Bu, hastalarımız için büyük bir kazanım".

