Kennedy Suikastı Belgeleri: Hassas Bilgiler İfşa Oldu

Kennedy Suikastı Belgeleri Kamuoyuna Açıldı

ABD'de, John F. Kennedy suikastına ilişkin belgelerin kamu erişimine açılması ile birlikte, suikastın yaşandığı dönemde görev yapan yüzlerce eski Kongre çalışanı ve hükümet yetkilisine ait hassas bilgiler ifşa oldu.

İfşa Edilen Bilgiler Tepki Topladı

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan bir kararname ile bu belgelerin yayınlanması sağlandı. Kararnamede aralarında bir büyükelçinin de bulunduğu yüzlerce Kongre çalışanı ve istihbarat araştırmacısının kişisel bilgileri yer aldı. Bu kişilerin sosyal güvenlik numaraları gibi hassas verilerinin yayılması, Trump yönetimine yönelik eleştirileri artırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, John F. Kennedy suikastına dair belgeleri tamamen yayımlatarak azami şeffaflık gösterme sözünü tuttu" dedi. Ayrıca, Beyaz Saray'ın talebiyle, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ifşa edilen kişiler için bir eylem planı geliştirdiği belirtildi.

Gizli Belgelerle İlgili Kararname

Trump, 23 Ocak tarihinde, Kasım 1963'te gerçekleşen Kennedy suikastı ile ilgili gizli belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnamesini imzaladı. Bu kararname, sadece Kennedy'yi değil, kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King'in suikastlarıyla ilgili belgelerin de açıklanmasını kapsıyor.

Trump, 18 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağını duyurarak, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız" dedi. Sansür iddialarına yanıt veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Böylece Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açılmış oldu.