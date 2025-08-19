DOLAR
Kennedy ve Hegseth'ten Trump Kabinesine Şınav-Barfiks Meydan Okuması

Sağlık Bakanı Kennedy ve Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'da 5 dakikada 100 şınav ve 50 barfiks çağrısıyla kabineyi meydan okudu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:21
Kennedy ve Hegseth'ten Trump Kabinesine Şınav-Barfiks Meydan Okuması

Kennedy ve Hegseth, Trump kabinesini şınav ve barfiks yarışına çağırdı

Pentagon spor salonundan kabineye sağlık ve zindelik çağrısı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy ile Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'ın kabinesindeki diğer bakanları barfiks ve şınav çekme konusunda meydan okumaya çağırdı.

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, 71 yaşındaki Kennedy ile Hegseth'in Pentagon'daki bir spor salonunda barfiks ve şınav yaptığı, diğer bakanlara bu konuda davette bulundukları görüldü.

İki bakan, ülkenin daha sağlıklı bir toplum olması hedefiyle başlattıkları kampanya kapsamında diğer kabine üyelerini 5 dakika içinde 100 şınav ve 50 barfiks yapmaya çağırdı.

Kameralara konuşan Kennedy, "Bunu yapmamıza Başkan Trump ilham oldu. Bu, Amerikalılara forma girmeleri, daha iyi beslenmeleri konusunda meydan okuyan turumuzun başlangıcı. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp egzersiz yapmanız gerekiyor." dedi.

Egzersizlere katılan ve askerlerle birlikte barfiks ve şınav çeken Hegseth ise, "Başkanlık fiziksel zindeliği. Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap. Şişman değil, formda. Ülkeyi savunmaya hazır genç erkekler ve kadınlardan oluşan bir savaşçı gücümüz olacak. Bunu bir ekip olarak yapıyoruz. Bize katılın." ifadelerini kullandı.

İki bakan yarışmaya Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'yi de davet ederken, Hegseth videoda, "Bakan Duffy, Pete ve Bobby'nin (Kennedy) meydan okumasına davetlisiniz. Beş dakikadan kısa sürede yapabilir misiniz? 50 barfiks, 100 şınav. Ne düşünüyorsunuz?" diye seslendi. Hegseth ayrıca Genelkurmay Başkanı Dan Caine'yi de meydan okumaya davet etti.

Paylaşılan videoyu iki bakan, ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformunda yayınlarken, Hegseth gönderisine Ulaştırma Bakanı Duffy'yi etiketledi.

