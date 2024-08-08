Kenya Devlet Başkanı Ruto Yeni Kabine Üyelerini Atadı

Kenya'nın Yeni Kabine Üyeleri Belirlendi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Nairobi'deki Devlet Sarayı'nda düzenlenen resmi bir törenle yeni kabine üyelerini atadı. Bu önemli gelişme, ülkenin mevcut siyasi durumunu etkileyecek adımların atıldığını gösteriyor.

Yemin Töreni

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Kenya'da, yeni atanan 19 bakan için bir yemin töreni düzenlendi. Törende, Ruto'nun yanı sıra Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, Başbakan Musalia Mudavadi ve diğer üst düzey devlet yetkilileri de yer aldı.

Yeni Bakanlar

Atanan bakanlar arasında önemli isimler bulunuyor. Dışişleri Bakanı olarak Kithure Kindi, Savunma Bakanı olarak Soipan Tuya ve Hazine Bakanı olarak John Mbadi belirlendi. Bunun yanı sıra, Tarım Bakanlığı'na Alice Wahome, Eğitim Bakanlığı'na Julius Ogamba, Ulaştırma Bakanlığı'na Davis Chirchir, Madencilik, Ekonomi ve Denizcilik Bakanlığı'na Hassan Joho ve Çalışma Bakanlığı'na Alfred Mutua atandı.

Yeni kabinenin, Kenya'nın siyasi ve ekonomik sorunlarına çözüm bulması bekleniyor.