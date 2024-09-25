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Kenya ve Uganda Ortak Sınırlarındaki Barış ve Kalkınma Görüşmeleri

Kenya ve Uganda, Nairobi'de barış ve güvenliği artırmak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:12
Kenya ve Uganda Ortak Sınırlarındaki Barış ve Kalkınma Görüşmeleri

Kenya ve Uganda Heyetleri Barış İçin Toplandı

Kenya ve Uganda, ortak sınırlarındaki barış, güvenlik ve kalkınma konularını ele almak üzere Nairobi'de bir araya geldi.

Görüşmelerin Amacı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kenya ve Uganda yetkilileri, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında süren toplantılarda yasa dışı silah ve mühimmat akışını engellemeyi, sınır güvenliğini ve kalkınmayı konuşuyor.

Kenya Heyet Başkanı Maria Cherono'nun Açıklamaları

Kenya Heyet Başkanı Maria Cherono, iki ülke arasındaki görüşmelerin temel amacının barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak olduğunu ifade etti.

Cherono, "Bu girişimdeki işbirliğimiz, sadece hizmet verdiğimiz topluluklara fayda sağlamayacak, aynı zamanda ortaklığımızı güçlendirecek ve sınırlar ötesinde barış ve kalkınmayı teşvik etmemize katkıda bulunacak." dedi.

Uganda Heyet Başkanı Andrew Musiime'nin Açıklamaları

Uganda Heyet Başkanı Andrew Musiime de görüşmelerin uzun vadeli barış ve sınır bölgelerindeki yatırımlara katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantının Detayları

Toplantıda, Karamoja, Turkana ve Batı Pokot bölgelerinde sürdürülebilir barış ve kalkınmayı hedefleyen "Mutabakat Zaptı (MoU)" programı gözden geçirilecek. Ayrıca, komşu topluluklar arasındaki düşmanlıkların durdurulması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi konular da tartışılacak.

Kenya'nın Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve Bölgesel Kalkınma Kabine Sekreteri Beatrice Moe ile Uganda Başbakan Yardımcısı ve EAC İşleri Bakanı Rebecca Kadaga toplantı sonrası alınan kararları imzalayacak.

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