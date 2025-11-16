Kepez Belediyesi'nden Ücretsiz Gözlük: 100 Çocuk Yararlandı

Kepez Belediyesi, 82 okulda 18 bin 137 öğrencinin gözünü taradı; bin 917 öğrencide sorun tespit edildi ve 100 çocuğa ücretsiz gözlük verildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:52
Kepez Belediyesi'nden Ücretsiz Gözlük: 100 Çocuk Yararlandı

Kepez Belediyesi'nden Ücretsiz Gözlük Kampanyası

82 okulda 18 bin 137 öğrenci tarandı

Kepez Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla başlattığı ücretsiz göz sağlığı taraması çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Sağlık Merkezi tarafından ilçedeki 82 okulda gerçekleştirilen taramalarda 18 bin 137 öğrencinin göz sağlığı kontrol edildi.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında taramaların tamamlanmasının ardından, Kepez Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle görme problemi tespit edilen 100 çocuk ücretsiz gözlüklerine kavuştu. Gözlükler, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından öğrenciler ve ailelerine teslim edildi.

Başkan Mesut Kocagöz, çalışmalara ilişkin bilgi verirken, "Bugüne kadar 82 okulda 18 bin 137 öğrencimizin göz sağlığı tarandı. Yapılan taramalarda bin 917 öğrencimizin gözlerinde problem tespit edildi. Bağışçımız tarafından bugün 100 çocuğumuza gözlük bağışlandı. Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kocagöz, ayrıca sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen sağlık taramalarına dikkat çekerek, Mobil Sağlık Merkezi ile sürdürdükleri kanser tarama hizmetlerine de değindi.

KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDEKİ 82 OKULDA 18 BİN 137 ÖĞRENCİYE YAPILAN GÖZ SAĞLIĞI...

KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDEKİ 82 OKULDA 18 BİN 137 ÖĞRENCİYE YAPILAN GÖZ SAĞLIĞI TARAMASININ ARDINDAN, GÖRME SORUNU TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLERE GÖZLÜKLERİ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ.

KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDEKİ 82 OKULDA 18 BİN 137 ÖĞRENCİYE YAPILAN GÖZ SAĞLIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?