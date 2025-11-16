Kepez Belediyesi'nden Ücretsiz Gözlük: 100 Çocuk Yararlandı

Kepez Belediyesi'nden Ücretsiz Gözlük Kampanyası

82 okulda 18 bin 137 öğrenci tarandı

Kepez Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla başlattığı ücretsiz göz sağlığı taraması çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Sağlık Merkezi tarafından ilçedeki 82 okulda gerçekleştirilen taramalarda 18 bin 137 öğrencinin göz sağlığı kontrol edildi.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında taramaların tamamlanmasının ardından, Kepez Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle görme problemi tespit edilen 100 çocuk ücretsiz gözlüklerine kavuştu. Gözlükler, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından öğrenciler ve ailelerine teslim edildi.

Başkan Mesut Kocagöz, çalışmalara ilişkin bilgi verirken, "Bugüne kadar 82 okulda 18 bin 137 öğrencimizin göz sağlığı tarandı. Yapılan taramalarda bin 917 öğrencimizin gözlerinde problem tespit edildi. Bağışçımız tarafından bugün 100 çocuğumuza gözlük bağışlandı. Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kocagöz, ayrıca sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen sağlık taramalarına dikkat çekerek, Mobil Sağlık Merkezi ile sürdürdükleri kanser tarama hizmetlerine de değindi.

