Kepez’de Jandarma Operasyonu: Bin 660 Elektronik Sigara ve 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma'dan kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon

Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 660 adet kaçak elektronik sigara ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilerin evleri ve araçlarında yaptığı aramalarda söz konusu malzemelere ulaştı.

Aramalarda toplam bin 660 elektronik sigara ile 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi; olayla bağlantılı 3 şüphelinin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecek.

