Kepez’de Jandarma Operasyonu: Bin 660 Elektronik Sigara ve 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Antalya Kepez'te jandarma operasyonunda bin 660 elektronik sigara ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi; 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 16:42
Kepez’de Jandarma Operasyonu: Bin 660 Elektronik Sigara ve 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kepez’de Jandarma Operasyonu: Bin 660 Elektronik Sigara ve 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma'dan kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon

Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 660 adet kaçak elektronik sigara ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilerin evleri ve araçlarında yaptığı aramalarda söz konusu malzemelere ulaştı.

Aramalarda toplam bin 660 elektronik sigara ile 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi; olayla bağlantılı 3 şüphelinin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecek.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, KEPEZ’DE ÜÇ ŞÜPHELİNİN EV VE ARAÇLARINDA YAPTIKLARI...

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, KEPEZ’DE ÜÇ ŞÜPHELİNİN EV VE ARAÇLARINDA YAPTIKLARI ARAMADA BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN MAMULÜ ELE GEÇİRDİ.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, KEPEZ’DE ÜÇ ŞÜPHELİNİN EV VE ARAÇLARINDA YAPTIKLARI...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi