Kepez'te Şehit ve Gazi Aileleri Dokumapark'ta Kitapla Buluştu

Kepez Belediyesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nı anlamlı bir etkinlikle taçlandırdı. Kepez Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle ve Kepez Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi organizasyonunda şehit ve gazi aileleri Dokumapark'ta bir araya geldi.

Program kapsamında Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, Araba Müzesi, Hababam Sınıfı Müzesi, Anadolu Şehitleri Müzesi ve Oyuncak Müzesi ziyaret edildi. Toplam 20 şehit ve gazi ailesi, çocuklarla birlikte hem geçmişe yolculuk yaptı hem de kitap okuma etkinliğine katıldı.

Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde çocuklara kitap sevgisi aşılanırken; Araba Müzesi'ndeki klasik otomobillerin nostaljik atmosferi yoğun ilgi gördü. Hababam Sınıfı Müzesi'nde Türk sinemasının unutulmaz sahneleri hatırlanırken, Anadolu Şehitleri Müzesi duygusal anlara sahne oldu. Oyuncak Müzesi ise hem çocuklar hem yetişkinler için renkli ve keyifli bir mola sundu.

Kocagöz: "Şehit ve gazi ailelerimiz bizim baş tacımızdır"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Vatanı için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bizim için en değerli emanettir" dedi.

Başkan Kocagöz sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Onların yanında olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek, bizim en temel sorumluluklarımızdandır. Bu anlamlı günde çocuklarımızla ve ailelerimizle bir araya gelerek kitap, kültür ve tarih dolu bir paylaşım ortamı oluşturduk. Kepez’de sosyal belediyeciliği hayatın her alanına taşımaya devam edeceğiz"

