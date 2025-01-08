Kerimcan Durmaz'a Tutuklama Talebi: Yasa Dışı Bahse Teşvik İddiası

Kerimcan Durmaz'a Suçlamalar ve Gözaltı Süreci

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddialarıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis siteleri'nin reklamının yapıldığı ve bu suça teşvik edildiği iddiaları üzerine başlatılmıştı. Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sağlığı kontrol edilmek üzere Fatih Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adliyeye Sevk Edilişi ve İfadesi

Durmaz, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada, Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınarak, üzerine atılı suçlamalarla ilgili tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine dair kanunun ihlali iddiaları ile karşı karşıya kalan Durmaz'ın durumu, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.