Kerimcan Durmaz'a Yasa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması

Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz'a Soruşturma

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yasa dışı bahse teşvik iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek takipçi sayısına sahip birçok sosyal medya fenomeninin hesapları ile yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına yönelik yürütülen soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

Bu çerçevede, Durmaz'a, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"'na muhalefet ettiği iddiasıyla yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.