DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis İddiasını Reddetti

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis iddialarını kabul etmedi ve tutuklanma gerekçesini sorguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:54
Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis İddiasını Reddetti

Kerimcan Durmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, sulh ceza hakimliğinde verilen ifadesi gün yüzüne çıktı. İfadesinde suçlamaları kesin bir dille reddeden Durmaz, suç işleme kastının olmadığını vurguladı.

Malta'da Yaşananlar

Durmaz, Malta'da verdiği konser sırasında arkasında yer alan led ekranlardaki reklamlarla bir bağlantısının olmadığını savundu. Konserin ilk 40 dakikasında sadece isminin yer aldığı bir logo olduğunu belirten Durmaz, "Son 20 dakikasında benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Konser esnasında fark etmedim ve fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarımdan herhangi bir paylaşım yapmadım," dedi.

Hakimliğin Kararına Dair Detaylar

Sulh ceza hakimliğinin Durmaz'a yönelik tutuklama kararında, konser sırasında led ekranlardaki yasa dışı bahis sitesi reklamlarına ilişkin yorumlarına dikkat çekildi. Kararda, Durmaz'ın "Hani casinolar bi şeyler" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ifade edilerek tutuklama kararı verilmiştir.

Kerimcan Durmaz ile birlikte oyuncu Atakan Yılmaz da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
2
Suriyeli Savunma Bakanı: 'Ordu, Ülke Savunmasında Kullanılacak'
3
Çin'den ABD'ye Tepki: 'Askeri Şirket' Listesi Haksızlık
4
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
5
Konya'da Eşinin Pencereden Atlama Olayında Koca Tutuklandı
6
Erdoğan: Trabzonspor için Yeni Kamp Eğitim Merkezi Projesi Başlatılıyor
7
Rektör Prof. Dr. Kent, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor