Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis İddiasını Reddetti

Kerimcan Durmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, sulh ceza hakimliğinde verilen ifadesi gün yüzüne çıktı. İfadesinde suçlamaları kesin bir dille reddeden Durmaz, suç işleme kastının olmadığını vurguladı.

Malta'da Yaşananlar

Durmaz, Malta'da verdiği konser sırasında arkasında yer alan led ekranlardaki reklamlarla bir bağlantısının olmadığını savundu. Konserin ilk 40 dakikasında sadece isminin yer aldığı bir logo olduğunu belirten Durmaz, "Son 20 dakikasında benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Konser esnasında fark etmedim ve fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarımdan herhangi bir paylaşım yapmadım," dedi.

Hakimliğin Kararına Dair Detaylar

Sulh ceza hakimliğinin Durmaz'a yönelik tutuklama kararında, konser sırasında led ekranlardaki yasa dışı bahis sitesi reklamlarına ilişkin yorumlarına dikkat çekildi. Kararda, Durmaz'ın "Hani casinolar bi şeyler" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ifade edilerek tutuklama kararı verilmiştir.

Kerimcan Durmaz ile birlikte oyuncu Atakan Yılmaz da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanmıştı.