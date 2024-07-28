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Kerkenez Yavrusu Yeniden Doğaya Kavuştu

Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu, bakımdan sonra doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:58
Kerkenez Yavrusu Yeniden Doğaya Kavuştu

Erzurum'da Kerkenez Yavrusu Doğaya Salındı

Erzurum'da daha önce bitkin halde bulunan bir kerkenez yavrusu, gerekli bakım ve beslenmenin ardından doğaya geri kazandırıldı.

Doğa Koruma Ekibinin Çabası

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü'nün uzman ekipleri, birkaç hafta önce kentte yerde buldukları kerkenez yavrusunu koruma altına aldı. Ekipler, yavrunun sağlığı için gereken tüm önlemleri alarak onu rehabilite etti.

Veteriner Hekim Selçuk Albayrak'ın Rolü

DKMP'de görevli olan veteriner hekim Selçuk Albayrak, kerkenez yavrusunun bakım ve tedavisinde büyük bir özen gösterdi. Özel bir diyet ve bakım süreci sonrasında yavru, güçlenerek sağlıklı bir şekilde doğaya salındı.

Yerine Döndü

Kerkenez yavrusu, başarılı bir rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya geri bırakıldı. Bu olay, hem doğanın korunmasında hem de yaban hayatın devamlılığında önemli bir adım olarak kaydedildi.

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