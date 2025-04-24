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Kerkük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kerkük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, renkli etkinliklerle kutlandı. Çocuklar yarışmalara katıldı, yöresel lezzetler sunuldu.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 08:32
Kerkük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kerkük'te 23 Nisan Kutlaması

Irak'ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi Kerkük Kalesi'nde görkemli bir etkinlik düzenlendi. Kutlamalar, çocuklar ve gençlerle dolup taşarken, renkli aktivitelerle neşe içinde gerçekleşti.

Etkinlikler ve Yarışmalar

Etkinlikler kapsamında, çocuklar arasında çeşitli yarışmalar düzenlenerek katılımcılar, Kerkük türküleri eşliğinde halay çekti. Geleneksel müzik, etkinliğin coşkusunu artırarak katılımcılar arasında sıcak bir bağ oluşturdu.

Türkmen Mutfağı ve Yöresel Ürünler

Ayrıca, Türkmen mutfağının eşsiz lezzetleri katılımcılara ikram edildi. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlarda, özellikle kadınların el işlerini sergilemesi büyük ilgi gördü.

Organizatörün Açıklamaları

Etkinliğin organizatörü Özden Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak kutladıkları bu önemli günü büyük bir gurur ve sevinçle gerçekleştirdiklerini belirtti. Yavuz, bu yıl kutlamaların yapıldığı tarihi kalenin, Türkmenler için ecdada dönüş yolculuğunu sembolize ettiğini ifade etti.

Bu anlamlı günde, çocukların yanı sıra çok sayıda genç de etkinliklere katılım göstererek, coşkuya ortak oldu. Yavuz, Kerkük türküleriyle 23 Nisan kutlamasının çok coşkulu geçtiğini sözlerine ekledi.

Irak'ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik...

Irak'ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tarihi Kerkük Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar arasında çeşitli yarışmalar yapıldı ve Kerkük türküleriyle halay çekildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik...

Irak'ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tarihi Kerkük Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar arasında çeşitli yarışmalar yapıldı ve Kerkük türküleriyle halay çekildi.

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