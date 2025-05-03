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Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü Paneli Düzenlendi

Kerkük'te düzenlenen panelde Türkmen Milliyetçi Hareketi, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 23:37
Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü Paneli Düzenlendi

Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü Paneli

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında düzenlenen panel, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Panele Katılan Konuşmacılar

Panelde, Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkanı Kemal Bacalan ve Kerküklü araştırmacı ile yazar İbrahim Ağa ile Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanı Aydın Kerkük konuşmacı olarak yer aldı.

Panele Dair Açıklamalar

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Muhammet Casim, Irak'taki Türkmenlerin Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, her yıl 3 Mayıs'ı coşkuyla kutladıklarını ve paneller düzenlediklerini belirtti.

"Bu topraklarda Türkçülük yolunda ve uğrunda büyük fedakarlıklar verildi," diyen Casim, bu önemli günü nesilden nesile aktarmak amacıyla organizasyonlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gençlerin İlgi Duyduğu Gelenek

Türkmen Milliyetçi Hareketi Siyasi ve İdari Kurulu Üyesi Türkmen Bayraktar, gerçekleştirdikleri çalışmaya gençlerin ilgi duymasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Kerküklülerin atalarını ve tarihini unutmayan bir millet olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Yaklaşık 60 yıldır Türk dünyasının hemen hemen her yerinde kutlanan 3 Mayıs günü kutlamaları geleneğinin sürdürülmesini istiyoruz," dedi.

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında...

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında panel düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında...

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında panel düzenlendi.

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