Kerkük'te "Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı" Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkçe konuşan Hristiyanların tarihi ve kültürel varlıklarını yeniden hatırlamak amacıyla "Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı" gerçekleştirildi. Konferans, Kerkük'teki Kalp Elakdes Kilisesi'nde yapıldı ve katılımcılar arasında Türkçe konuşan Hristiyanlar, akademisyenler, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve yerel yöneticiler yer aldı.

Keldani Cemaati'nin Varlığı ve Önemi

Kerkük ve Süleymaniye Keldani Kiliseleri Başpiskoposu Yusuf Toma, konferansta yaptığı açıklamalarda Keldanilerin küçük bir topluluk olmalarına rağmen bu coğrafyada önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Toma, bu bölgenin zengin sosyal yapısını ve geçmişte herkesin uyum içinde yaşadığını dile getirdi.

Konferansın önemine dikkat çeken Toma, Türkçe konuşan Keldani Hristiyan topluluğunun unutulduğunu belirtti ve bu etkinliğin onların varlığının yeniden canlanmasına vesile olduğunu ifade etti. Keldani Hristiyanlarının, Kerkük'te İslamiyet'ten önce de Türkçe konuştuklarını belirterek, bu gerçeğin ortaya çıkmasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

Kerkük'ün Türk Şehri Olduğuna Dair Kanıtlar

Kerküklü Araştırmacı ve Yazar Necat Kevseroğlu, konferansın Kerkük'ün geçmişine odaklanarak bu şehrin daha yakın tarihlerde tamamen Türkçe konuştuğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kevseroğlu, devrik Baas rejiminin 1990'larda Kerkük kalesini yıktıktan sonra, Türkçe konuşan Hristiyanların bu topraklardan ayrılmaya başladığını belirtti.

Keldani Hristiyanların dili, kültürü ve yaşam tarzının Türkçe olduğunu dile getiren Kevseroğlu, bu durumun Kerkük'ün bir Türk şehri olduğunun en önemli delili olduğunu kaydetti. Keldanilerin Irak'taki Türk toplumunun bir parçası olduğu yönündeki görüşlerini tarihi bulgularla destekledi.

Hatıralarla Dolu Bir Geçmiş

Tarihi Kerkük kalesinde doğup büyüyen Keldani Hristiyanı Vidat Kemal, geçmişte Müslümanlarla birlikte yaşadıklarını ve kendilerini Türklerden ayrı görmediklerini ifade etti. Kemal, bu konferansın kendisine çocukluk anılarını hatırlattığını vurguladı.

Osmanlı döneminden kalan ortak yaşama kültürüne de değinen Semire Tomas Allahverdi, kalede herkesin ortak dilinin Türkçe olduğunu, din ve dil ayrımının olmadığını belirtti. Çocukluğunun Müslümanların yanında geçtiğini dile getiren Allahverdi, bayramlarda yapılan ziyaretlerin ortak bir kültürün yansıması olduğunu vurguladı.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Hristiyanlar için ilk kez "Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı" gerçekleştirildi. Kerkük'teki Kalp Elakdes Kilisesi'nde yapılan konferansa, Türkçe konuşan Hristiyanlar, akademisyenler, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve yerel yetkililer katıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Hristiyanlar için ilk kez "Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı" gerçekleştirildi. Kerkük'teki Kalp Elakdes Kilisesi'nde yapılan konferansa, Türkçe konuşan Hristiyanlar, akademisyenler, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve yerel yetkililer katıldı.