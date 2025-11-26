Keşan'da Midibüs Traktör Römorkuna Çarptı: 1 Yaralı

Kaza ve ilk müdahale

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir midibüsün traktöre bağlı römorka çarpması sonucu 1 yolcu yaralandı.

Kaza detayları

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ’dan Gelibolu yönüne giden M.Ç. yönetimindeki yolcu midibüsü, S.Ü. yönetimindeki 22 FP 243 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork yan yatarken, midibüsteki bir yolcu yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

