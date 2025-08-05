Keşmir Sömürü Günü'nde Ankara'da Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Pakistan, Keşmir Sömürü Günü'nü Anma Etkinliği Düzenledi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği ile Keşmir halkının yaşadığı adaletsizliklere dikkat çekti. Etkinlik, Büyükelçi Yusuf Cüneyd ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik Açılışı

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Konu Hakkında Yapılan Açıklamalar

Büyükelçi Cüneyd, konuşmasında 5 Ağustos 2019'da Hindistan tarafından Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını hatırlatarak, bu adımın Keşmir halkını haklarından mahrum bırakmak ve mülksüzleştirmek amacını taşıdığını vurguladı. Cüneyd, "Keşmirlilere destek olmak amacıyla toplandık. Cammu ve Keşmir meselesi, uluslararası camiada çözülmemiş en eski ihtilaflardan biridir." dedi.

Cüneyd, bölgedeki demografik yapının değiştirilmesi yönünde atılan adımların uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, "Hindistan, Keşmir halkının temel hak ve özgürlüklerini inkar etmektedir. İşgal altındaki Cammu ve Keşmir, dünyanın en yoğun askerileştirilmiş bölgelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Saldırıları ve Farkındalık Çağrısı

Cüneyd, ayrıca 22 Nisan'da yaşanan terör saldırısına misilleme olarak Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarını da hatırlattı. Bu durumun Cammu ve Keşmir meselesinin Güney Asya'daki temel çatışma kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Büyükelçi, "Gerçek barış, adaletin varlığıyla tanımlanır. Cammu ve Keşmir meselesi, sadece bölge için değil, tüm dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğurmaktadır." şeklinde konuştu.

Yanık, Keşmir ve Gazze'yi Birlikte Ele Almalı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Cammu Keşmir'deki hukuksuzluklara karşı mücadele edeceklerini ifade ederek, "Gazze ve Keşmir'i birlikte konuşmalıyız. Bu, bizim ortak meselemizdir." dedi.

Yanık, BM'nin bu konudaki sessizliğini eleştirerek, "Uluslararası hukuk, ulaşılması gereken bir hedeftir. Bu durumu her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz." diyerek, Keşmir meselesinin uluslararası düzeyde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.