Khaby Lame, UNICEF'in Yeni İyi Niyet Elçisi Oldu

Khaby Lame'nin UNICEF Görevi

Senegal asıllı TikTok fenomeni Khaby Lame, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yeni İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

UNICEF'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TikTok'ta 162,4 milyon takipçiye ulaşarak dünyanın en çok takip edilen hesabına sahip olan Lame, UNICEF'in davetiyle memleketi Senegal'e ziyarette bulundu.

Çocuklarla Birlikte Zaman Geçirdi

Lame, Senegal'in çeşitli bölgelerinde dört gün boyunca çocuklar ve gençlerle vakit geçirdi. Ardından başkent Dakar'daki bir otelde düzenlenen törenle UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou tarafından İyi Niyet Elçisi ilan edildi.

Törende konuşan Fagninou, Lame'nin özgünlüğü sayesinde olağanüstü bir elçi olacağını vurguladı. Lame ise bu görevi üstlenmekten büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Kendi yaşadığı yoksulluk ve Kovid-19 salgınında işsiz kalma deneyimlerinin, dünya çocuklarına yardımcı olma amacında ona ilham verdiğini belirtti.

TikTok Hesabında Duyurdu

Lame, yeni görevine ilişkin TikTok hesabından bir video paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi. Ayrıca Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye tarafından da kabul edildi.

Ziguinchor'da dünyaya gelen Lame, ailesiyle birlikte 1 yaşında İtalya'ya taşınmıştı. TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı. "Sessiz komedyen" olarak tanınan Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapılmasını tiye alan skeçler hazırlıyor.

Bunun yanı sıra, TikTok'ta toplamda 2,5 milyar beğeni alan Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanarak kendine özgü bir iletişim tarzı geliştiriyor. Bu özellikleriyle TikTok'ta en çok takipçiye sahip kişi ünvanına da sahip durumda.