Khassim Diagne Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Atandı

Khassim Diagne Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Olarak Atandı

Antonio Guterres tarafından yapılan atama açıklandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Senegalli Khassim Diagne'yi Genel Sekreter Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi olarak atadı.

Atama, BM Sözcülük Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Guterres'in bugün Diagne'nin yeni Özel Temsilci ve Başkan olarak atandığını belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, Diagne'nin uluslararası ilişkiler ve üst düzey liderlik alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olduğu ve BM sistemi içinde birçok üst düzey görev yürüttüğüne dikkat çekildi.

Metinde ayrıca, Diagne'ye görevi devreden eski UNFICYP Misyon Şefi Kanadalı Colin Stewart'a hizmetleri için teşekkür edildiği ifade edildi.

BM'nin en uzun süre devam eden barışı koruma misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana Ada'da görev yapıyor.