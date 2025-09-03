DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.721,65 -0,99%
BITCOIN
4.605.804,05 -0,45%

Khassim Diagne Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Atandı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Senegalli Khassim Diagne'yi Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün yeni Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi olarak atadı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:24
Khassim Diagne Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Atandı

Khassim Diagne Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Olarak Atandı

Antonio Guterres tarafından yapılan atama açıklandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Senegalli Khassim Diagne'yi Genel Sekreter Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi olarak atadı.

Atama, BM Sözcülük Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Guterres'in bugün Diagne'nin yeni Özel Temsilci ve Başkan olarak atandığını belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, Diagne'nin uluslararası ilişkiler ve üst düzey liderlik alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olduğu ve BM sistemi içinde birçok üst düzey görev yürüttüğüne dikkat çekildi.

Metinde ayrıca, Diagne'ye görevi devreden eski UNFICYP Misyon Şefi Kanadalı Colin Stewart'a hizmetleri için teşekkür edildiği ifade edildi.

BM'nin en uzun süre devam eden barışı koruma misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana Ada'da görev yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor
2
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti
3
Avrupa Otoyolu Edirne Gişeleri Kaldırılıyor — Sürücüler D-100'e Yönlendiriliyor
4
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı
5
Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze Operasyonlarını Genişletmesi Asker ve Esir Kaybına Yol Açar
6
Haaretz: Komutan 7 Ekim İstihbaratına Rağmen Gazze Sınırında Tedbir Almadı
7
TEKNOFEST Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması Gökçeada'da 8. Gününde

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor