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Kıbrıs Barış Harekatı 51. Yılında Gaziler Samsun'da Buluştu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde gaziler ve şehit aileleri Samsun'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 17:34
Kıbrıs Barış Harekatı 51. Yılında Gaziler Samsun'da Buluştu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yılı Kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla gaziler, Samsun'da anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye genelinden şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Vali Tavlı: "Kıbrıs Türk Halkının Kurtuluş Günü"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz'un Kıbrıs'taki zulmün sona erdiği gün olduğunu vurguladı. Vali Tavlı, "Bu harekat, Kıbrıs Türkü'nün ve yüce Türk milletinin temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kastedildiğinde neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir,” dedi.

Gaziler Unutulmadı

Tümgeneral Davut Ala, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz'da teslim aldığı emaneti her zaman en iyi şekilde koruyacaklarını ifade etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi ise Kıbrıs'a gönderildiği dönemi hatırlayarak, "Şehitlerimizin ruhları Kıbrıs'ta nöbetlerine, görevlerine devam ediyor," şeklinde konuştu.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Programa, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İlkadım Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci gibi önemli isimler katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye genelinden şehit aileleri ile gaziler buluştu. Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz'da gazi olan Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İlkadım Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye genelinden şehit aileleri ile gaziler buluştu. Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz'da gazi olan Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İlkadım Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı.

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