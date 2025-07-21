Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te Rumların zulmüne son vermek ve Kıbrıs'a barış getirmek amacıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemişti. Bu harekatın üzerinden 51 yıl geçmesine rağmen, o dönemi anımsayan gaziler, Türk milletine birlik ve beraberlik çağrısında bulundular.

Gazilerin Hatıraları

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Namık Kemal Güzey, o dönemdeki zorlukları ve yaşadıkları duyguları paylaştı. Güzey, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki şehitler sayesinde günümüzdeki özgürlüğe ulaştığını belirtti. Gençlere, tarihlerini iyi öğrenmeleri ve milli duyguları özümsemeleri gerektiğini vurgulayarak, “Kendilerini iyi yetiştirsinler, geleceklerine ona göre hazırlansınlar” dedi.

Güzey, Türk milletinin her kesiminden askerle Kıbrıs’a barış getirmek için çıktıklarını ifade etti ve Kıbrıs'ın geleceği için umutlu olduğunu dile getirdi.

Dayanışma ve Adalet Mesajı

Ahmet Külak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Genel Sekreteri olarak, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Külak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın coşkuyla başladığını ve sonuçlandığını vurgulayarak, Türk askerinin Kıbrıs’ta barış ve adalet tesis ettiğini belirtti. “Kıbrıs Türklerini kendimizden sayıyoruz ve adalet getirdik. Harekatı sivillere zarar vermeden tamamladık” dedi.

Gençlere Vatan Bilinci

Ramazan Karahan da gençlere vatan, din ve namus konularında birlik olma çağrısını yaptı. Gençlerin vatanlarına sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Karahan, “Dünya üzerindeki masum ve mazlumlara sahip çıkmamız lazım. Bizler, gençlerin bu mücadelede antrenörlük yapmalıyız” diye konuştu.

Gazi Karahan, iman, azim ve kararlılığın önemi üzerinde durarak, “Masumların kan revan içinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz, bu yüzden memlekete sahip çıkmalıyız” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'ya barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerden Namık Kemal Güzey (sol 2) ile Ramazan Karahan (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.