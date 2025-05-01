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Kıbrıs Barış Harekatı'nın Komutanı İbrahim Neşet İkiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından emekli Albay İbrahim Neşet İkiz, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle anıldı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:55
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Komutanı İbrahim Neşet İkiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

İbrahim Neşet İkiz'in Cenaze Töreni İstanbul'da Gerçekleşti

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olan Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın kurucusu ve emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz, İstanbul'da toprağa verildi. Beynine pıhtı atması sonucu 1,5 aydır tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata veda eden İkiz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Onur Ödülü sahibiydi.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

İkiz için Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve gaziler katıldı. İkiz'in eşi Hatice İkiz, oğlu Güney İkiz, kızı İpek Kalyoncu ve torunları taziyeleri kabul etti.

Helallik ve Cenaze Namazı

Dua edilip "helallik" alınmasının ardından İkiz için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrasında İkiz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına konularak son yolculuğuna uğurlandı.

Hatice İkiz: "Onunla Gurur Duyuyorum"

Hatice İkiz, AA muhabirine verdiği demeçte, eşinin bir komutan olmasının kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirtti. "Fakir halkın, çalışanın yanında olan çok değerli bir insandı" diyerek eşinin vatanseverliğine vurgu yaptı.

İpek Kalyoncu: "Babamız Gerçek Bir Kahramandı"

İkiz'in kızı İpek Kalyoncu, babasının kendilerine kattığı değerleri yaşamlarına entegre etmek en büyük gayeleri olduğunu ifade etti. "Her zaman bizim için gurur kaynağıydı. Gerçek bir kahramandı" şeklinde konuştu.

Vatanseverlik ve Eğitime Önem Verdiklerini Belirtti

Kalyoncu, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde babasından uzak kaldığı günleri unutamadığını dile getirerek, "Her kız çocuğu gibi babama çok düşkündüm. Babam yokken yaşadıklarım beni çok etkiledi" dedi. Ayrıca, babasına ait vasiyeti, 'Hiçbir zaman değerlerimizden ödün vermeyin.' olarak hatırlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olan Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın...

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olan Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın kurucusu, emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. İkiz için Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olan Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın...

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olan Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın kurucusu, emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. İkiz için Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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