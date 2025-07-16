DOLAR
40,24 -0,05%
EURO
46,84 -0,26%
ALTIN
4.338,41 -0,82%
BITCOIN
4.810.613,95 -2,57%

Kıbrıs Gazisi İsmail İnar, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmail İnar, Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 17:15
Kıbrıs Gazisi İsmail İnar, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmail İnar, 72 yaşında hayatını kaybederek Konya'nın Hüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İnar için Çavuş Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gazinin, Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisinde kılınan öğle namazının ardından Çavuş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Törene, İnar'ın yakınlarının yanı sıra Hüyük Kaymakamı Muhammet Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sabih Ölmez, İlçe Emniyet Amiri Müslüm Ertürküner ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Kaymakam Evsen ve Belediye Başkanı Sefer, İnar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar'ın cenazesi...

Konya'nın Hüyük ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar'ın cenazesi toprağa verildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar'ın cenazesi...

Konya'nın Hüyük ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar'ın cenazesi toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi
2
Hamaney: İran, ABD ve İsrail'e Daha Büyük Darbeler İndirebilir
3
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Ardahan'ın Karla Kaplı Yaylaları, Sıcaklardan Kaçış Noktası Oluyor
5
Diyarbakır Anneleri 'Terörsüz Türkiye' Sürecinden Memnuniyet Duyuyor
6
Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü
7
Akgül'den Kars Valisi Polat'a Güreş Ziyareti

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!