Kıbrıs Gazisi İsmail İnar, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmail İnar, 72 yaşında hayatını kaybederek Konya'nın Hüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İnar için Çavuş Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Gazinin, Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisinde kılınan öğle namazının ardından Çavuş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Törene, İnar'ın yakınlarının yanı sıra Hüyük Kaymakamı Muhammet Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sabih Ölmez, İlçe Emniyet Amiri Müslüm Ertürküner ve çok sayıda askeri personel katıldı.
Kaymakam Evsen ve Belediye Başkanı Sefer, İnar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Konya'nın Hüyük ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar'ın cenazesi toprağa verildi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar'ın cenazesi toprağa verildi.