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Kıbrıs Gazisi Mazlum Göçmez, Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez, Tokat'ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:19
Kıbrıs Gazisi Mazlum Göçmez, Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mazlum Göçmez, Tokat'ta Ebediyete Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Hayatını kaybeden gazinin cenazesi, Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Ovayurt Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Cenaze merasimine, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Abdullah Köklü, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm katılımcılar, Mazlum Göçmez'in hatırasını yaşatmak amacıyla dualar etti.

Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez'in cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez'in cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez'in cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez'in cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

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