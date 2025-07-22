Kıbrıs Gazisi Mustafa Altuntaş, Şanlıurfa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mustafa Altuntaş Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Altuntaş, vefat etti. Uzun bir süredir tedavi gören Altuntaş, geç saatlerde Hilvan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni ve Defin

Mustafa Altuntaş'ın naaşı, Siverek'e bağlı Çaylarbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine Siverek Kaymakamı Salih Sak, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Hüseyin Burma, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akif ve gazinin yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Altuntaş'ın cenazesi, toprağa verildi.