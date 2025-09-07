DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği en kapsamlı hava saldırısında ilk kez hükümet binası hedef alındı; 4 ölü, 44 yaralı, 800'den fazla İHA kullanıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:15
Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu

Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu

Zelenskiy: 800'den fazla İHA, 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullanıldı

Rusya, savaşın başlangıcından bu yana Kiev'e düzenlediği en kapsamlı hava saldırısında ilk kez hükümet binasını vurdu. Saldırı başkentte geniş çaplı hasara yol açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Rus güçlerinin başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullandığını aktardı. Açıklamada, saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Başkentte ilk yardım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırıda çoğu İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Buna rağmen, 54 İHA ile 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiği açıklandı.

Savaşın başlangıcından bu yana kaydedilen en büyük hava saldırısı olarak nitelendirilen operasyonda, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını hedef alması dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu
2
Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti
3
Bakan Göktaş'tan Manisa'da 48 Yıllık Bulut Çiftine Ziyaret
4
Bursa'da Gazze'ye Destek: Küresel Sumud Filosu'na Çağrı
5
Brüksel'de On Binler Filistin İçin Yürüdü: 'İsrail'e Kırmızı Çizgi ve Yaptırım' Talebi
6
Vedat Işıkhan Kastamonu'da: 'Küllerimizden Yeniden Doğduk' — STK ve İş İnsanlarıyla İstişare
7
Jefrey Herlings, MXGP Of Türkiye'yi Afyonkarahisar'da Kazandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı