Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu

Zelenskiy: 800'den fazla İHA, 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullanıldı

Rusya, savaşın başlangıcından bu yana Kiev'e düzenlediği en kapsamlı hava saldırısında ilk kez hükümet binasını vurdu. Saldırı başkentte geniş çaplı hasara yol açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Rus güçlerinin başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullandığını aktardı. Açıklamada, saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Başkentte ilk yardım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırıda çoğu İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Buna rağmen, 54 İHA ile 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiği açıklandı.

Savaşın başlangıcından bu yana kaydedilen en büyük hava saldırısı olarak nitelendirilen operasyonda, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını hedef alması dikkat çekti.