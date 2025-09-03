DOLAR
KİK: Smotrich'in Batı Şeria İlhakı Çağrıları Barışı Tehlikeye Atıyor

KİK, Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'yı yüzde 82'lik alanı kapsayacak şekilde ilhak çağrılarını kınadı; Budeyvi, bu adımların barış ve uluslararası hukuku zedelediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:31
KİK, Smotrich'in Batı Şeria ilhak çağrılarını 'tehlikeli' buldu

Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrılarını sert bir dille eleştirdi. KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, söz konusu açıklamaların bölgedeki barış çabalarını baltaladığını vurguladı.

Budeyvi'nin kararlı tepkisi

Budeyvi, Smotrich'in ilhak çağrılarına ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail hükümetinin bakanlarından birinden çıkmış olan bu şüpheli ve tehlikeli çağruları en şiddetli ifadelerle kınıyoruz" ifadesini kullandı. Budeyvi, bu tür söylemlerin kışkırtıcı olduğunu ve bölgenin istikrarını sarsan sistematik bir işgal yöntemine işaret ettiğini belirtti.

Açıklamada, ilhak çağrılarının sadece barış imkanlarını baltalamakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası sözleşmelere açık bir meydan okuma teşkil ettiği vurgulandı. Budeyvi, uluslararası topluma "söz konusu kışkırtıcı çağrılar ve işgal güçlerinin tehlikeli uygulamalarının durması için acil icraata geçmeleri" çağrısında bulundu.

Smotrich'in ilhak talebi

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, bugün yaptığı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk gelen boş arazilerin tamamının ilhak edilmesi çağrısında bulunarak, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak zamanının geldiğini savundu.

KİK'in açıklaması, bölgesel aktörler ve uluslararası camianın bu tür tek taraflı adımlara karşı dikkatli ve ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

