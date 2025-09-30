KİK ve Bahreyn, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Ateşkes, insani yardım ve yerinden edilmelerin önlenmesi öne çıktı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladı.

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın planına dikkati çekerek, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin önüne geçilmesi ve krizin sona erdirilmesi için uluslararası çabalara katkı sunulması gerektiğini vurguladı.

Budeyvi, plandaki önerilerin Filistin halkının vazgeçilmez haklarını garanti altına alan gerçek ve adil bir sürecin önünü açabileceğine işaret ederek, KİK'in söz konusu önerileri olumlu karşıladığını belirtti.

Genel Sekreter, ateşkesin sağlanması ile birlikte yardım ulaştırılmasına ilişkin kısıtlamaların derhal kaldırılması ve Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yerinden edilmesinin önlenmesi gibi adımların uluslararası girişimlerin öncelikleri arasında olması gerektiğini kaydetti.

KİK olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte Gazze'deki krizin sona erdirilmesine ve Filistin halkının haklarını koruyacak çözümlerin sağlanmasına katkı verecek her türlü çabaya destek vermeye hazır olunduğu ifade edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların girişiyle ilgili sunduğu barış planını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi. Açıklamada planın Orta Doğu'da barışın tesisi için olumlu bir girişim olduğu vurgulanarak, uluslararası toplumun Gazze'deki savaşın sona ermesi için bu barışçıl çabalara yoğunlaşması çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.