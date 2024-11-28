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Kılıç ve Chee Hean Arasında Kritik Görüşme Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Hean ile önemli ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:44
Kılıç ve Chee Hean Arasında Kritik Görüşme Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Konular Ele Alındı

Görüşmede, Türkiye ve Singapur arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ve diğer uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Bu çerçevede, hem Gazze'deki devam eden İsrail saldırıları hem de Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum detaylı bir şekilde ele alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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