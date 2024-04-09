Kılıçdaroğlu'ndan Dündar'a 'Siyasi rüşvet' cevabı olay oldu

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın kendisi hakkındaki 'siyasi rüşvet' iddialarına sert bir dille cevap verdi. Kılıçdaroğlu, paylaşım platformu X üzerinden Uğur Dündar'a yönelik ağır eleştirilerde bulunarak kardeşliği dinamitlemeye izin vermeyeceğini belirtti.

Uğur Dündar'ın bir televizyon programında Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı 'siyasi rüşvet' iddialarına cevap veren Kılıçdaroğlu, Dündar'ı 'geçmişe ve geleceğe not düşmek' adlı bir açık mektupla sosyal medya hesabından sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Dündar'ın kendisine yönelik sözlerine "Geçmişe ve Geleceğe Not düşelim! Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur…" ifadeleriyle başlayarak, Dündar'ın geçmişteki tutumunu ve tarafsızlığını sorguladı.

Kılıçdaroğlu, Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerini, kardeşliği zedelemeye yönelik olduğunu belirterek, "Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem" dedi. Ayrıca, kendisinin siyasi rüşvet iddialarına susabileceğini ancak Dündar'ın 6'lı masa bileşenlerine siyasi rüşvet aldınız imasına sessiz kalamayacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun mektubunda Uğur Dündar'a yönelik eleştirileri oldukça sertti. Dündar'ın geçmişteki tutumunu ve tarafsızlığını sorgulayan Kılıçdaroğlu, onun siyasi arenada hala eskiden yaptığı gibi davrandığını öne sürdü. Ayrıca, Dündar'ın toplumu kutuplaştırmaya ve ayrıştırmaya çalıştığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla birlikte Uğur Dündar ile aralarındaki gerilim daha da artmış oldu. Bu gelişmeler, Türk siyasi arenasında önemli bir tartışma konusu haline geldi.