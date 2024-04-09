Bist 100
9.814,19 0%

Kılıçdaroğlu'ndan Dündar'a 'Siyasi rüşvet' cevabı olay oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın kendisi hakkında ortaya attığı 'siyasi rüşvet' iddialarına sert bir yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 18:33
Kılıçdaroğlu'ndan Dündar'a 'Siyasi rüşvet' cevabı olay oldu

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın kendisi hakkındaki 'siyasi rüşvet' iddialarına sert bir dille cevap verdi. Kılıçdaroğlu, paylaşım platformu X üzerinden Uğur Dündar'a yönelik ağır eleştirilerde bulunarak kardeşliği dinamitlemeye izin vermeyeceğini belirtti.

Uğur Dündar'ın bir televizyon programında Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı 'siyasi rüşvet' iddialarına cevap veren Kılıçdaroğlu, Dündar'ı 'geçmişe ve geleceğe not düşmek' adlı bir açık mektupla sosyal medya hesabından sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Dündar'ın kendisine yönelik sözlerine "Geçmişe ve Geleceğe Not düşelim! Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur…" ifadeleriyle başlayarak, Dündar'ın geçmişteki tutumunu ve tarafsızlığını sorguladı.

Kılıçdaroğlu, Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerini, kardeşliği zedelemeye yönelik olduğunu belirterek, "Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem" dedi. Ayrıca, kendisinin siyasi rüşvet iddialarına susabileceğini ancak Dündar'ın 6'lı masa bileşenlerine siyasi rüşvet aldınız imasına sessiz kalamayacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun mektubunda Uğur Dündar'a yönelik eleştirileri oldukça sertti. Dündar'ın geçmişteki tutumunu ve tarafsızlığını sorgulayan Kılıçdaroğlu, onun siyasi arenada hala eskiden yaptığı gibi davrandığını öne sürdü. Ayrıca, Dündar'ın toplumu kutuplaştırmaya ve ayrıştırmaya çalıştığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla birlikte Uğur Dündar ile aralarındaki gerilim daha da artmış oldu. Bu gelişmeler, Türk siyasi arenasında önemli bir tartışma konusu haline geldi.

İLGİLİ HABERLER

Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
3
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
4
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
5
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
6
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

SGK yardım kesesini açtı! Bu şartı sağlayan her haneye 7.250 TL para yardımı!

Bunu yapmayan emekliler promosyon alamayacak! Bankaya giden kapısından geri dönüyor

Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor