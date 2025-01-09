Kilis Belediye Başkanı Bilecen, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:32
Kilis Belediye Başkanı Bilecen, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Kilis Belediye Başkanı Bilecen, AA'nın Oylamasında

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak bu önemli etkinliğe destek verdi.

Başkan Bilecen, oylamanın organizasyona katılan tüm fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Bu tür etkinliklerin, toplumsal olaylara ve gelişmelere olan duyarlılığı artırdığını vurguladı.

Kilis için yapılan her türlü etkinliğin kıymetli olduğunu ifade eden Bilecen, Anadolu Ajansı'nın bu tür projelerle sosyal medya ve dijital platformlarda sanat eserlerini tanıttığını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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