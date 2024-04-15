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Kilis Belediye Başkanı Bilecen'den ilk adım: Arapça tabelalar kaldırılıyor

CHP'den seçilen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in göreve gelir gelmez attığı adımlardan biri, kentteki Arapça tabelaların kaldırılması oldu.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 19:48
Kilis Belediye Başkanı Bilecen'den ilk adım: Arapça tabelalar kaldırılıyor

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in göreve gelir gelmez attığı adımlardan biri, kentteki Arapça tabelaların kaldırılması oldu. Belediye zabıta ekipleri tarafından başlatılan denetimlerle iş yerlerine asılan Arapça tabelaların tek tek sökülmesi için adımlar atıldı.

CHP'li Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri, kent genelinde Suriyeli esnafların işletmelerine asılan Arapça tabelaların kaldırılması için denetim başlattı. Başkan Bilecen'in seçim vaatlerinden biri olan bu adım, kentin dilsel kimliğine vurgu yaparak yerel kültüre destek verme amacını taşıyor.

seçim

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Arapça tabelalar bulunan işyerlerine 30 günlük bir süre verilerek, tabelaların kaldırılması için uyarılar yapıldı. Bu adımın kent genelinde nasıl bir değişim yaratacağı ve yerel esnaf üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

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