Kilis'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Program, sabah saatlerinde düzenlenen şehitlik ziyaretiyle başladı. Ardından şehir dışından gelen Kuvayı Milliye ve Mücahit Gaziler Derneği üyelerinin kente girişiyle devam etti; dernek üyeleri protokole Türk bayrağı hediye ederken, protokol üyeleri çiçek takdim etti.

Etkinlikler, Adnan Menderes Kavşağı'ndan başlayan kortej yürüyüşü ile sürdü. Yürüyüşe at üzerinde katılan yetişkinler ve çocuklar da eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüş, vatandaşların yoğun ilgisi arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Meydanda gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapıldı ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Kutlamalar, Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen çeşitli etkinlikler ve gösterilerle devam etti. Programda halk oyunları, gösteriler ve kutlama etkinlikleri yer aldı; vatandaşlar tören boyunca Türk bayraklarını dalgalandırarak kutlamalara eşlik etti.

Katılımcılar

Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Kilis İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Gün boyu süren etkinlikler kent genelinde birlik ve coşku havası oluşturdu.

