Kilis'te 2 Yaşındaki Suriyeli Kız Çocuğu Kayıp: Arama Çalışmaları Sürüyor

Kilis'te 2 yaşındaki çocuk kayboldu

Ketenciler Mahallesi'nde arama çalışmaları devam ediyor

Dün akşam saatlerinde Kilis'in Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak üzerinde, 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. kayboldu.

Aile, kızını kendileri aradı ancak sonuç alamayınca durumu emniyete bildirdi ve kayıp başvurusu yaptı.

Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden ve aileden yapılan açıklamalarda şu ana kadar somut bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi. Arama çalışmalarına ilişkin yeni gelişmeler olduğunda bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.