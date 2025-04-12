Kilis'te 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle aranan şahısların yakalanması adına kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kasten adam öldürme suçundan hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A ile birlikte, hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan E.T. ve Ö.K, ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan M.H.S. yapılan operasyonlar neticesinde yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.