Kilis'te 529 Yıllık Geleneğin Devamı: 32 Çocuğun Sünnet Şöleni

Kilis'te Geleneksel Sünnet Şöleni

Kilis'te, Sultan İkinci Bayezid vakfiyesiyle sürdürülen 529 yıllık geleneğin parçası olarak 32 çocuğun sünnet edildiği Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. Etkinlik, Kilis Valiliği ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.

Törenin akışı ve etkinlikler

Sünnet olan çocuklar ve aileleri program kapsamında ilk olarak Şeyh Muhammet Türbesi'ne giderek dua etti. Ardından program bir düğün salonunda sürdü; burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Programa katılan Vali Tahir Şahin, çocuklarla ilgilendi, ailelerle sohbet etti ve organizasyona emeği geçenleri kutladı. Sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Açıklamalar ve katılımcılar

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, yapılan programla ilgili olarak kentte 32 çocuğun sünnetinin gerçekleştirildiğini belirtti. Tunç, etkinliğin İkinci Bayezid Han Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kilis Valiliği himayesinde düzenlendiğini vurguladı.

Programa ayrıca Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Geleneklerin yaşatıldığı bu organizasyon, hem dini bir merasim hem de çocuklar için eğlenceli anların yaşandığı bir şölen şeklinde tamamlandı.