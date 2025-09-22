Kilis'te 529 Yıllık Geleneğin Devamı: 32 Çocuğun Sünnet Şöleni

Kilis'te Sultan II. Bayezid vakfiyesiyle süren 529 yıllık gelenek kapsamında 32 çocuk için Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlendi; tören dua ve eğlencelerle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:15
Kilis'te 529 Yıllık Geleneğin Devamı: 32 Çocuğun Sünnet Şöleni

Kilis'te Geleneksel Sünnet Şöleni

Kilis'te, Sultan İkinci Bayezid vakfiyesiyle sürdürülen 529 yıllık geleneğin parçası olarak 32 çocuğun sünnet edildiği Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. Etkinlik, Kilis Valiliği ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.

Törenin akışı ve etkinlikler

Sünnet olan çocuklar ve aileleri program kapsamında ilk olarak Şeyh Muhammet Türbesi'ne giderek dua etti. Ardından program bir düğün salonunda sürdü; burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Programa katılan Vali Tahir Şahin, çocuklarla ilgilendi, ailelerle sohbet etti ve organizasyona emeği geçenleri kutladı. Sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Açıklamalar ve katılımcılar

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, yapılan programla ilgili olarak kentte 32 çocuğun sünnetinin gerçekleştirildiğini belirtti. Tunç, etkinliğin İkinci Bayezid Han Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kilis Valiliği himayesinde düzenlendiğini vurguladı.

Programa ayrıca Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Geleneklerin yaşatıldığı bu organizasyon, hem dini bir merasim hem de çocuklar için eğlenceli anların yaşandığı bir şölen şeklinde tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suudi Arabistan-DSÖ Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin Anlaşma İmzaladı
2
Eskişehir'de Yaşlı Adamı Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı
3
Yılmaz: Erdoğan'ın Newsweek Makalesi 'Dünya Beşten Büyüktür' ve BM Reformunu Vurguluyor
4
Gaziantep'te Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı
5
İsrail'e destek veren Antalyasporlu futbolcu gözaltına alındı
6
Kilis'te 529 Yıllık Geleneğin Devamı: 32 Çocuğun Sünnet Şöleni
7
Erakçi ile Grossi New York'ta Görüştü: Tahran-UAEA İlişkileri Masada

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta